Lkw erfasst Auto in Bad Neustadt: Frau schleudert in Gegenverkehr

Am Montagmittag (17. Dezember 2019) erfasste ein Lkw ein Auto beim Wechseln der Spur. Das Auto auf der rechten Spur wurde vom Lkw erfasst und in den Gegenverkehr geschleudert. Die Fahrerin musste aus ihrem Auto geschnitten werden.

Beim Spurwechsel erfasst: Auto schleudert in Gegenverkehr

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Lkw-Fahrer auf der linken Fahrspur in der Meininger Straße in Bad Neustadt in Richtung Innenstadt. Er wollte dann auf den rechten Fahrstreifen wechseln und setzte nach eigenen Angaben den Blinker und schaute sich um.

Er erfasste beim Rechtslenken ein neben ihm fahrendes Auto mit dem vorderen Stoßstangeneck. Das Auto wurde durch den Aufprall in eine Drehung versetzt und schleuderte kreiselnd auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es mit einem entgegenkommenden Auto.