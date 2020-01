Update: 21.01.2020, 17.55 Uhr: Führerhaus ausgebrannt

Noch immer ist die A71 komplett gesperrt. Am Mittag hatte sich zwischen Mellrichstadt und Bad Neustadt ein schwerer Unfall ereignet. Das Führerhaus des Lkw brannte aus. Die Polizei teilte mit, dass die Bergungs- und Aufräumarbeiten nach wie vor im Gange sind.

Erstmeldung: 21.01.2020, 15.07 Uhr

In Unterfranken hat sich am Dienstagnachmittag (21. Januar 2020) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen der Polizei zufolge ist auf der A71 ein Lkw verunglückt. Die Unfallstelle liegt zwischen Bad Neustadt und Mellrichstadt (Kreis Rhön-Grabfeld).

Unfall auf A71: Lkw steht in Flammen

In Fahrtrichtung Erfurt ist es zum Unfall gekommen. Der Lkw steht aktuell (Stand: 15 Uhr) komplett in Flammen. Eine Person wurde Angaben der Polizei zufolge eingeklemmt. Die alarmierten Rettungskräfte sind derzeit vor Ort.