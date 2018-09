Kreis Rhön-Grabfeld: Auto überschlägt sich - Schwerverletzte mit Rettungshubschrauber geborgen

Am Montagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße B279 bei Sulzdorf im Landkreis Rhön-Grabfeld ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug.

Kurz abgelenkt: Autofahrer überschlägt sich bei Sulzdorf

Laut Angaben der Polizeistation Bad Königshofen war ein 31-Jähriger Autofahrer gegen 14 Uhr auf der B279 unterwegs, als er mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer kurzzeitig abgelenkt, weil seine Mutter, die sich auf em Beifahrersitz befand, Probleme bei der Bedienung des Navigationsgerätes hatte. Das Auto überschlug sich und kam auf einer Grünfläche wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 31-Jährige sowie sein fünfjähriger Sohn wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 58-jährige Mutter des Fahrers wurde allerdings im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Der 31-Jährige sowie sein Sohn wurden vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die schwer verletzte Mutter musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am Fahrzeug, bei dem zur Bergung der Verletzten das Autodach entfernt werden musste, entstand ein Totalschaden.