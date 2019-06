Oberelsbach vor 58 Minuten

Tödlicher Unfall

Junger Motorradfahrer stirbt bei Frontalcrash in Franken: In den Gegenverkehr gekracht

Am Pfingstmontag kam ein 28-jähriger Motorradfahrer in Unterfranken ums Leben. Er geriet in den Gegenverkehr und verstarb noch an der Unfallstelle.