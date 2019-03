Bischofsheim an der Rhön vor 39 Minuten

Unfall

Bischofsheim/Rhön: Mann (38) stürzt von Arbeitsplattform - Lebensgefahr

Ein 38 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in Unterfranken am Dienstag lebensbedrohlich verletzt worden. Er war von einer Arbeitsplattform in Bischofsheim fünf Meter in die Tiefe gestürzt.