Trickbetrüger in Unterfranken: "Wunderheilerinnen" ergaunern mehrere Tausend Euro

Am Donnerstagabend ist eine Frau aus dem Raum Rhön-Grabfeld drei Betrügerinnen und deren "Segnungszauber" aufgesessen. Sie wurde um mehrere tausend Euro betrogen und bemerkte den Schwindel zu spät. Die Kripo Schweinfurt ermittelt und warnt die Bevölkerung vor dieser Masche.

Laut Polizei war die Geschädigte gegen 12 Uhr von drei unbekannten Frauen in der Spörleinstraße in Bad Neustadt an der Saale angesprochen worden. Die Betrügerinnen machten der Frau weis, dass es ihr gesundheitlich nicht gut gehen würde und boten ihr eine heilsame "Segnung" an. Hierfür solle die Frau einen möglichst hohen Bargeldbetrag beibringen. Die Scheine würden dann durch eine Art Zauber gesegnet und die Dame wäre anschließend beschwerdefrei.

Geschädigte lieh sich sogar extra Geld aus

Die Geschädigte tat wie geheißen, lieh sich sogar bei Vertrauten Geld und traf sich gegen 18 Uhr erneut mit den Täterinnen. Diese wickelten die mitgebrachten Geldscheine in drei unterschiedliche Zeitungsbündel ein und vollzogen allerlei Hokuspokus. Anschließend erhielt die Frau ein Bündel zurück, das sie unter ihr Kopfkissen legen sollte und die Betrügerinnen entfernten sich zügig.

Als die Geschädigte misstrauisch wurde, schaute sie prüfend in das Zeitungspapier und fand dort nur noch wenige Banknoten vor. Die Täterinnen hatten sich mit den übrigen mehreren tausend Euro aus dem Staub gemacht.

Die beiden Betrügerinnen können wir folgt beschrieben werden:

1.Täterin:

Etwa 50 Jahre alt, rund 160 cm groß, kräftige Figur, sprach Russisch, trug eine dicke goldene Halskette

2.Täterin:

Etwa 40 Jahre alt, circa 175 cm groß, kräftige Figur, sprach Russisch

Von der dritten Täterin liegt keine Beschreibung vor.

Die unterfränkische Polizei warnt die Bevölkerung vor angeblichen "Wunderheilerinnen". Seien Sie misstrauisch, sobald Fremde von Ihnen Geld fordern und ziehen Sie im Zweifelsfall immer eine Vertrauensperson hinzu, damit Sie von Unbekannten nicht abgelenkt oder betrogen werden.

Zeugen, die die Täterinnen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 09721/202-1731 bei der Kripo Schweinfurt zu melden.