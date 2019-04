Winkelser schalten in den Feier-Modus

SC Diebach II - SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II 1:5 (0:1). Tore: 0:1 Julian Seufert (29.), 0:2 Moritz Metz (47.), 1:2 Lorenz Wahler (70.), 1:3, 1:4 Moritz Metz (76., 85.), 1:5 Christian Dorn (90.). Die angereiste Spielgemeinschaft musste mit Feldspieler Tom Schumm zwischen den Pfosten beginnen, weil Torhüter Sean Klein arbeitsbedingt etwas zu spät zum Spiel kam. Die Zuschauer sahen Chancen auf beiden Seiten. "Unser Führungstreffer war sehr schön herausgespielt", lobte Oberbach-Coach Michél Henkel. Moritz Metz erhöhte nach der Pause in einer Diebacher Druckphase. Die Gastgeber scheiterten immer wieder am mittlerweile eingewechselten Sean Klein. Nur Lorenz Wahler traf für den Sportclub. Einmal musste Reinhard Bramowski auf der Linie klären. Auf der anderen Seite ließen die Gäste immer wieder große Chancen aus. Moritz Metz entschied die Partie mit einem Doppelschlag und Christian Dorn belohnte sich mit dem Treffer für eine engagierte Leistung.

SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II - SG Bad Brückenau II/Oberleichtersbach II 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Roland Biadacz (8.), 1:1 Michael Herrlein (12.). Hassenbachs Coach Oliver Hofmann musste auf mehrere Stammkräfte verzichten, war aber mit dem Ersatz zufrieden: "Ich habe den Kader mit Spielern aus der U19 aufgefüllt, die alle ihre Sache sehr gut gemacht haben." Früh geriet der Gastgeber in Rückstand, als im Anschluss an eine Ecke der Ball von Roland Biadacz‘ Oberschenkel ins Tor sprang. Michael Herrlein glich wenig später mit einer schönen Direktabnahme aus. Danach verflachte die Partie; Großchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. "Das 1:1 ist absolut leistungsgerecht", meinte Hassenbachs Coach Oliver Hofmann. Mit einem Sieg hätten die Gäste die Tabellenführung übernehmen können. So aber führt weiter die SG Schondra II die Tabelle an, trotz der Niederlage in Untererthal.

TV Jahn Winkels - SG Oerlenbach II/ Ebenhausen II 5:3 (4:1).Tore: 1:0 Felix Mast (7.), 2:0 Thomas Wittmann (9., 13.), 3:1 Moritz Mützel (22.), 4:1 Felix Mast (27.), 5:1 Christian James (58.), 5:2 Moritz Mützel (72.), 5:3 Jonas Thoma (77.).

Der TV Jahn Winkels ist zurück in der A-Klasse. Bei noch drei ausstehenden Partien sind die Jungs von Jan Mast nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen. "Wir wollten heute früh den Deckel auf die tolle Saison setzen", so Abteilungsleiter Michael Müller. Mit dem schnellen Dreierpack sorgten Felix Mast und Thomas Wittmann innerhalb von sechs Minuten für den perfekten Start der Gastgeber. Moritz Mützels Anschluss konterte Felix Mast mit seinem 27. Saisontreffer. Spätestens nach dem 5:1 durch Christian James konnte der Meister-Sekt kalt gestellt werden. Für mehr als Ergebniskosmetik reichten die späten Anschlusstreffer der Gäste nicht mehr.jo

SG Premich/Langenleiten - TSV Wollbach II 0:5 (0:3). Tore: 0:1 Rene Schneider (6.), 0:2 Philipp Kirchner (13.), 0:3 Rene Schneider (45.), 0:4 Simon Markart (53.), 0:5 Rene Schneider (54.). "Wir sind ersatzgeschwächt ins Spiel gegangen", hatte Premichs Trainer Markus Herold einen nachvollziehbaren Grund für die hohe Niederlage parat. Wollbach drückte von Beginn an und nutzte die individuellen Fehler in der SG-Abwehr eiskalt aus. Dabei erzielte Philipp Kirchner einen sehenswerten Treffer. Der Wollbacher sah, dass Premichs Keeper Julian Müller weit vorm Tor stand und schickte den Ball an der Außenlinie erfolgreich auf die Reise. Nach der Pause entschieden Simon Markart und der dreimal erfolgreiche Rene Schneider die Partie. "Wir haben uns nach dem 0:5 immerhin nicht aufgegeben und weiter gut verteidigt", so Herold.

SG Euerdorf/Sulzthal II - SG Arnshausen/FC 06 Bad Kissingen II/Reiterswiesen II 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Mario Eberlein (12., Foulelfmeter), 1:1 Arkadiusz Porombka (18.), 2:1 Stefan Hesselbach (39.), 3:1 Jonas Renninger (65.), 4:1 Stefan Hesselbach (74.). "Wir haben in diesem Spiel alles richtig gemacht. Der Tabellenzweite überzeugte nicht. Ihm fehlten aber auch wichtige Spieler", berichtete Euerdorfs Abteilungsleiter Markus Erhard. Der Hausherr spielte den besseren Fußball und Stefan Hesselbach machte den Unterschied. Vor dem Strafstoßtreffer durch Mario Eberlein war er gefoult worden; außerdem erzielte er den Führungstreffer und komplettierte den verdienten Sieg. "Die Mannschaftsleistung war sehr gut und Stefan Hesselbach eindeutig der Matchwinner", sagte Erhard. Trotz der Niederlage bleiben die Gäste Tabellen-Zweiter.

SG Eltingshausen/Rottershausen II - SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II 2:5 (1:3). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Aaron Friedel (1., 27., 36.), 1:3 Christoph Helfrich (40.), 1:4 Aaron Friedel (52.), 2:4 Andre Karch (77.), 2:5 Kevin Schuck (82.). "Wir haben versucht, spielerisch dagegen zu halten, doch die Gäste waren mit einer starken Truppe angereist", sagte Eltingshausens Abteilungsleiter Steffen Hartung. Aaron Friedel eröffnete die Partie mit einem Hattrick. Christoph Helfrich und Andre Karch hatten die besten Chancen für die Frankonia. Christoph Helfrich erzielte vor der Pause den Anschlusstreffer. "Auch nach der Pause spielte der Gast besser. Unsere individuellen Fehler wurden eiskalt bestraft", sagt Hartung. Hattrick-Torschütze Aaron Friedel legte in der zweiten Hälfte sehenswert nach, als er Eltingshausens Torhüter Michael Röder überlupfte. Andre Karch verkürzte. "doch selbst nach dem 2:4-Anschlusstreffer wurden wir nicht wirklich gefährlich. Die Gäste haben das Spiel verdient gewonnen", so Hartung.

Außerdem spielten:

FC Untererthal II - SG Schondra II/Breitenbach I/Schönderling I 3:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Henrik Diener (6., 37., 73.), 3:1 Luca Rüttger (86.).

SV Aura II - SG Nüdlingen II/Haard II 3:1. Tore: 0:1 Simon Herterich (2.), 1:1 Thomas Lutz (73.), 2:1 Johannes Baldauf (81.), 3:1 Thomas Lutz (83.).

TSV Großbardorf III - TSV Rothhausen/Thundorf II 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Sandro Wölfling (4., Elfmeter), 1:1 Sebastian Wenzel (8.), 2:1 Maximilian Endres (64.), 3:1 Nils Voigt (69.).