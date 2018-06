Sekundenjagd auf 62 Kilometern

Feld kann sich sehen lassen





Drei AMC-Teams am Start



Zeitplan



An diesem Samstag geht die Jubiläums-Grabfeldrallye des AMC Bad Königshofen an den Start. Bereits zum 25. Mal geht ein sehr starkes Teilnehmerfeld auf die Jagd nach Sekunden. In diesem Jahr können sich die Zuschauer erstmals auf acht Wertungsprüfungen mit insgesamt 62 Rennkilometern freuen. Auf den selektiven Strecken, die teilweise doppelt gefahren werden, können die Piloten ihr Können beweisen. Start der Rallye ist um 11 Uhr. Die historischen Vorausfahrzeuge starten jeweils 30 Minuten vorher.Spektakuläre Drifts und natürlich der legendäre Rundkurs mitten in Sulzdorf an der Lederhecke lassen die Herzen der Motorsportfans höher schlagen. Auch das Teilnehmerfeld kann sich wieder sehen lassen, denn gleich mehrere Gesamtsieger der Vorjahre haben ihr Kommen zugesagt. Dass diese 25. Dimacron-Grabfeldrallye ein Fest wird, lässt sich an der Starterliste mehr als erahnen.Dies gilt aber auch und vor allem für die Freunde des Opel Kadett C-Coupé. Dafür sorgen neben Marco Koch, Georg Berlandy, Uwe Kiehm und Norbert Moufang auch diese beiden: Edwin Wolves und Ferdi ter Maat. Gleichzeitig sorgen sie damit auch für internationales Flair, denn die beiden kommen aus Wierden und Rijssen, gelegen rund 35 Kilometer nordwestlich von Enschede in den Niederlanden.Entgegen der Gepflogenheit der letzten Jahre werden diesmal auch drei Teams des Veranstalters AMC Bad Königshofen an den Start gehen. Eines davon ist das junge und schnelle Team mit Pilot Rene Schubert und Co-Pilotin Nadine Raab. Nadine Raab begann erst in diesem Jahr aktiv mit dem Rallyesport. Sie kam vor allem durch ihre Familie, allen voran Onkel Stefan Raab , der seit Anbeginn der Grabfeldrallye in leitender Funktion dabei ist, zum Rallyesport. Zur Saison 2017 erstand Rene Schubert einen Honda Civic Type R. Trotz eines Klassensieges in Scheßlitz mit Benedikt Steinert wurde er mit diesem Auto nicht warm und so wurde zu dieser Saison der Citroen C2 R2 Max angeschafft. Der Erfolg bestätigt ihn bislang.Den Abschluss der Rallye feiern die Teams und Zuschauer mit der Siegerehrung ab 22.30 Uhr, bei der die ersten drei Fahrzeuge ins Zelt gefahren werden, und der anschließenden Rallyeparty.Samstag, 11 Uhr: Einfahrt Startpark, 11.28 Uhr: WP 1 Möbelwerke, 11.46 Uhr: WP 2 Bayernturm XL, 12.09 Uhr: WP 3 Saalbrunnen, 12.52 Uhr: WP 4 Baunachgrund, 15.50 Uhr: WP 5 Möbelwerke II, 16.08 Uhr: WP 6 Bayernturm XL II, 16.31 Uhr: WP 7 Saalbrunnen II, 17.04 Uhr: WP 8 Sulzdorf Rundkurs.