Moritz Leitsch wünscht sich Toni Kroos als Mitspieler

Mit seinen 29 Toren in der abgelaufenen Saison hatte Moritz Leitsch einen maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft der SG Bad Brückenau II/ Oberleichtersbach II in der B-Klasse 1 Rhön. Den Torjägerpokal der Saale-Zeitung hat sich der 21-Jährige verdient, dessen Team auf den Aufstieg in die A-Klasse verzichtet.Ich bevorzuge keine bestimmte Marke oder Farbe. Hauptsache, die Schuhe sitzen gut und fühlen sich vor allem am Fuß gut an.An das 2:1 im letzten Spiel gegen Untererthal II, weil es das Tor zur Meisterschaft geöffnet hat.Das 1:0 im Spiel gegen Hammelburg II. Hammelburg spielte sehr defensiv und machte uns das Spiel dadurch sehr schwer.Vermutlich in meinem Zimmer, aber darüber habe ich mit noch keine Gedanken gemacht. Ángel Di María , weil er schnell, groß, schlaksig und nicht sehr kopfballstark ist.Ja, ich werde auch weiterhin für die SG Oberleichtersbach auflaufen.Vor allem der Teamgeist, der Spaß und das Miteinander. Aber natürlich auch der Wettbewerb. Es ist immer schön, die Meisterschaft zu holen.Weltmeister wird Frankreich, weil sie dieses Jahr eine sehr gute Mannschaft mit vielen jungen Spielern haben. Deutschland kommt bis ins Viertelfinale und scheidet gegen Brasilien aus. Brasilien hat nach dem Desaster 2014, vor allem gegen Deutschland, einiges wiedergutzumachen. Toni Kroos . Wegen seiner Passgenauigkeit und sehr guten, langen Bällen in die Spitze, die meiner Spielweise sehr entgegenkommen.