Stargast René Weller einmal persönlich kennenlernen? Die Saale-Zeitung macht's am Samstag, 9. November, für einen Box-Fan möglich mit einem Meet&Greet am Nachmittag, gegen 16 Uhr, im Dappers-Hotel in Bad Kissingen.

Schicken Sie uns eine E-mail an: sport.badkissingen@infranken.de

mit ein paar Sätzen, warum Sie unbedingt den neunfachen deutschen Meister und zweifachen Europameister kennen lernen wollen. Die kreativsten Zeilen belohnen wir mit einem persönlichen Treffen.