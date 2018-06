Jan Blasek teilt den Torjäger-Pokal mit dem Team

Auf welche Fußballschuhe schwörst Du? Welche Farbe

Jan Blasek:

An welches Tor erinnerst Du Dich besonders gerne? Und welches war besonders wichtig?



Wo wird der Torjägerpokal künftig stehen?



Welch prominenter Kicker hat ähnlich gute Anlagen wie Du?



Bleibst Du denn Deinem Verein treu?



Was macht für Dich den Amateurfußball aus?





Auch an Dich natürlich die Frage: Wer wird Weltmeister und wie schneiden die Deutschen ab?

Nur mal so... Wen unserer Nationalspieler hättest Du gerne bei Dir in der Mannschaft?



Mit seinen 29 Toren in der abgelaufenen Saison hatte Jan Blasek einen maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft der SG Bad Bocklet /Aschach in der B-Klasse Rhön 2 . Den Torjägerpokal der Saale-Zeitung teilt der 19-Jährige aber mit der kompletten Mannschaft.Das sind bei mir Adidas-Fußballschuhe komplett in Schwarz.Besonders schön war sicher das Tor zum 5:3 im Rückrunden-Spiel gegen Unterebersbach . Und in jedem Fall sehr wichtig das 2:1 kurz vor Schluss in der Hinrunde gegen Reiterswiesen.In der Heimkabine.Da nenne ich mal Bafetimbi Gomis von Galatasary Istanbul aufgrund seiner Durchschlagskraft.Auf jeden Fall.Das kameradschaftliche Verhalten innerhalb der Mannschaft.Deutschland wird Weltmeister, da wir eine absolute Turniermannschaft sind und der Zusammenhalt in der Mannschaft besser als bei den anderen Nationalmannschaften ist.Leroy Sane, da er auf den Außen sehr schnell und technisch stark ist. Somit könnte er viele Vorlagen geben.