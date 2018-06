Großbardorf präsentiert sich ordentlich

Ein bekanntes Problem



1:0 Onur Ünlüifci (8.), 2:0 Dominic Baumann (39.), 2:1 Björn Schönwiesner (58.).Drittligist Würzburger Kickers muss und wird sich während der Vorbereitung auf die am 27. Juli beginnende Saison noch gehörig steigern. Das dürfte nach der alles in allem eher dürftigen Leistung beim 2:1-Sieg gegen Nord-Bayernligist TSV Großbardorf am Freitagabend in der heimischen Flyeralarm Arena unstrittig sein. Die knapp über 700 Besucher am Dallenberg, der Klub hatte die Partie als eine Art Saisoneröffnung begangen, bekamen zwar sieben der acht Neulinge im Drittliga-Kader zu sehen, dürften sich über das wahre Leistungsvermögen der neuen Kickers-Mannschaft noch keinen Reim machen können. Am Ende der ersten Trainingswoche fehlte den Kickers bisweilen nicht nur die Dynamik, sondern auch die Präzision in ihren Aktionen. "Wir wollten unserem Publikum noch mehr zeigen, auch mehr Tore schießen. Das ist uns leider nicht gelungen", sagte auch Trainer Michael Schiele: "Die erste Halbzeit war ordentlich, die zweite Hälfte hat mir nicht so gut gefallen. Auch das werden wir aufarbeiten", kündigte der Trainer an.Aus Großbardorfer Sicht bezeichnete der sportliche Leiter Andreas Lampert den Test als "extrem ordentlich. Unsere Jungs verkauften sich teuer, standen gut in der Defensive und setzten auch nach vorne immer wieder gute Angriffe um." Den Anschlusstreffer erzielte Björn Schönwiesner in der 58. Minute. Am Sonntag präsentierte Lampert einen weiteren Neuzugang. Von der aufgelösten U23 des FC Schweinfurt 05 angelten sich die Grabfeld-Gallier Angreifer Tobias Fleischer. Der 21-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison in 16 Partien in der Bayernliga Nord zehn Tore."Das Problem war immer wieder auch seine studienbedingte Abwesenheit während der Woche, was auch in der neuen Saison noch öfter der Fall sein wird", wird Lampert in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Aber Tobi ist ein Spieler, der für sich während seines Studiums intensiv arbeitet, so dass wir überzeugt sind, er wird uns trotzdem weiterhelfen." Insbesondere aufgrund seiner Dynamik und Schnelligkeit. Fleischer äußerte sich überzeugt, in Großbardorf "einen nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen und dem Team und dem Verein bei der Erreichung der Ziele helfen zu können." Fleischer studiert in Künzelsau BWL und wird im Herbst ein Praktikum beim FC Bayern München antreten.