Florian Friebel gewinnt erneut Torjäger-Pokal

Auf welche Fußballschuhe schwörst Du? Welche Farbe

Florian Friebel:

An welches Tor erinnerst Du Dich besonders gerne?



Und welches Tor war besonders wichtig?



Wo wird der Torjägerpokal künftig stehen?



Welch prominenter Kicker hat ähnlich gute Anlagen wie Du?



Bleibst Du Deinem Verein treu?



Was macht für Dich den Amateurfußball aus?



Die WM läuft. Wer wird Weltmeister und wie schneiden die Deutschen ab?



Nur mal so... Wen unserer Nationalspieler hättest Du gerne bei Dir in der Mannschaft?



Neuer Verein, alte Routine. Als Sammler von Torjäger-Pokalen hat sich Florian Friebel ja längst einen Namen gemacht - und schon gibt's die nächste Trophäe für den Rhöner Goalgetter im Dress der SG Oberleichtersbach Ich schwöre auf den Fußballschuh Adidas Nemeziz, den ich die ganze Saison getragen habe, und zwar in der Farbe blau-weiß.Besonders gerne erinnere ich mich an das Tor im dritten Relegationsspiel gegen den FC Poppenlauer. Nach einem Traumpass von Alexander Schottdorf gelang mir aus spitzem Winkel das 1:0. Dieses Tor leitete unseren 6:2-Sieg ein, welcher uns zum Aufstieg in die Kreisklasse verhalf.Besonders wichtig war das Tor im letzten Saisonspiel gegen Volkers. Hier gelang mir kurz vor der Halbzeit ebenfalls das 1:0. Dies motivierte uns, sodass wir das Spiel mit 3:0 gewinnen konnten. Durch diesen Sieg sicherten wir uns den zweiten Platz und somit die Teilnahme an der Relegation.Der Torjägerpokal wird, wie meine anderen Pokale, einen Ehrenplatz im Wohnzimmer in meiner Vitrine haben.Es ist schwierig, sich mit Weltklasse-Spielern zu vergleichen, aber wenn ich darüber nachdenke, kommt mir Thomas Müller in den Sinn. Thomas ist ein Stürmer, der über besondere Fähigkeiten verfügt. Er ist laufstark, hat ein gutes Stellungsspiel und ist immer gut für ein Tor.Ich bin erst in der vergangenen Saison zur SG Oberleichtersbach/Modlos gewechselt und bleibe dem Team treu. Anfangs hatten wir so unsere Probleme, uns als Mannschaft zu finden. Aber unser Trainer Stefan Brustmann hat es geschafft, uns in die richtigen Bahnen zu leiten und die Qualitäten der einzelnen Spieler zu einer starken Mannschaft zusammen zu fügen Wir sind diese Saison weit gekommen und ich hoffe, dass wir uns in der Kreisklasse etablieren.Das ist für mich vor allem Zusammenhalt, der bei uns nicht nur auf dem Platz an erster Stelle steht, sondern auch nach dem Spiel und in unserer Freizeit. Auch unsere zahlreichen Fans stehen immer hinter uns. Das haben wir vor allem in den drei Relegationsspielen gemerkt, wo wir lautstark unterstützt wurden.Ich tippe auf eine europäische Mannschaft. Ich denke, Frankreich oder Belgien wird sich den Titel holen, da diese Teams über eine junge und torhungrige Mannschaft verfügen. Trotz der Auftaktniederlage und der schwachen Leistung der deutschen Nationalmannschaft glaube ich, dass sie mindestens das Halbfinale erreicht. Sie sind eine Turniermannschaft und werden die nächsten Spiele noch zeigen, was sie können.Gerne hätte ich Toni Kroos in unserer Mannschaft. Der Mittelfeldmotor von Real Madrid setzt mit seinen genialen Pässen die Stürmer gut in Szene. Weiterhin werden Standardsituationen durch ihn brandgefährlich. Er ist wirklich ein toller Fußballer.