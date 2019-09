Aubstadt vor 1 Stunde

BFV-Pokal auf Verbandsebene

Die Würzburger Kickers waren einen Tick zu hoch

Regionalligist TSV Aubstadt stößt im Toto-Pokal-Achtelfinale gegen den Drittligisten FC Würzburger Kickers an seine Grenzen. Was Trainer Josef Francic an den Gegentoren kritisierte und was ihm bei seiner Elf gefiel.