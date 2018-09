Der Torwart-Methusalem aus der Rhön

SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II - SG Römershag II/SCK Oberwildflecken 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Moritz Metz (34.), 1:1 Max Schalewski (40.), 2:1 Philipp Schäfer (71.).

Die Spielgemeinschaft aus Oberbach konnte das Derby gegen die Nachbarn aus Römershag für sich entscheiden. Spieler des Spiels war mit Armin Winzig der Keeper der Gäste. Der 60-Jährige machte den Gastgebern das Leben schwer. "Unser Sieg hätte deutlich höher ausfallen können, aber der Torwart hat Schlimmeres verhindert", so Oberbachs Trainer Michel Henkel. Seine Mannschaft dominierte das Spiel über weite Strecken und ließ hinten kaum etwas zu. Vorne spielte sich Oberbach gute Torchancen heraus, die bis auf zwei jedoch alle von Winzig vereitelt werden konnten.

TSV Wollbach II - SG Eltingshausen/Rottershausen II 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Tim Ehrenberg (14.), 2:0 Marco Krapf (62.), 2:1 Roman Altemeier (81.), 2:2 Jasper Kromer (91.). Rot: Roman Altemeier (83., Eltingshausen).

Gleich mit der ersten Chance ging der TSV in Führung. Danach gab es auf beiden Seiten nur noch wenige Tormöglichkeiten. "Beide Torhüter hatten wenig zu tun und mussten keine Großchancen vereiteln", so Wollbachs Trainer Andreas Metz. In der ersten Hälfte zeigten sich die Wollbacher etwas stärker, in der zweiten Halbzeit drehte Eltingshausen/Rottershausen auf. Kurz vor dem Schlusspfiff erzielten die Gäste den Anschlusstreffer, um in der Nachspielzeit tatsächlich noch zu egalisieren, und das in Unterzahl. "Das Unentschieden war ärgerlich, aber verdient", so Metz.

SG Pfändhausen II/Rannungen III - SG Arnshausen/FC 06 Bad Kissingen II/Reiterswiesen II 1:10 (1:3). Tore: 0:1 Marlon Schwientek (12.), 1:1 Michael Fry (19.), 1:2 Laurens Lutz (32.), 1:3 Marvin Raab (42.), 1:4 Lukas Memmel (47., Eigentor), 1:5 Tobias Wedler (57.), 1:6 Johannes Friedrich (65.), 1:7 Christoph Rustler (73.), 1:8 Laurens Lutz (80.), 1:9 Felix Franz (82.), 1:10 Tobias Wedler (90.). Gelb-Rot: Matthias Würll (45., Pfändhausen).

"Unsere 3:1-Führung zur Pause war schmeichelhaft und um ein zu hoch", sagte Arnshausens Trainer Johannes Friedrich. In den ersten 45. Minuten machte seine Mannschaft noch zu viele Fehler. Ein kurioser Platzverweis spielte den Gästen in die Karten. Nach einer gelben Karte wurde Matthias Würll ausgewechselt, konnte sich aber auch auf der Bank nicht zurückhalten. Nachdem er von der Bank aus eine Beleidigung ins Spiel rief, bekam er seine zweite gelbe Karte und ein anderer Spieler musste ausgewechselt werden. Mit einem Spieler weniger ging Pfändhausen die Kraft aus und Arnshausen konnte den größeren Raum für sich nutzen. "Bei einem 11 gegen 11 wäre das Ergebnis womöglich nicht so hoch ausgefallen", so Friedrich.

SG Oerlenbach II/Ebenhausen II - SG Euerdorf/Sulzthal II 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Philipp Korb (6.), 1:1 Mario Eberlein (30.).

Die Gastgeber hatten im Vorfeld die 9 gegen 9-Variante angemeldet. Das mit Hütchen verkleinerte Spielfeld war gewöhnungsbedürftig. Die Euerdorfer und Sulzthaler zeigten in der ersten Hälfte ein gutes Spiel. Trotzdem ließen sie schon nach wenigen Minuten einen Treffer zu, bei dem es sich laut Euerdorfs Trainer Bastian Knauer um eine Abseitssituation handelte. Im Gegenzug wurden zwei gute Chancen der Gäste als Abseits abgepfiffen. "Nach der ersten Halbzeit dachte ich, dass wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen", so Knauer. Doch in der zweiten Hälfte konnte seine Mannschaft nicht mehr überzeugen.

SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II - TV Jahn Winkels 4:5 (3:3). Tore: 0:1 Christian James (1.), 1:1 Holger Wieschal (8.), 1:2 Fabio Mast (17.), 1:3 Christian James (19.) 2:3 Johannes Borst (22., Foulelfmeter), 3:3 Aaron Friedel (27., Foulelfmeter), 3:4 Felix Mast (50., Foulelfmeter), 3:5 Fabio Mast (65.), 4:5 Johannes Borst (91.). Gelb-Rot: Fabio Mast (65., Winkels).

"Man hat gemerkt, dass Winkels unbedingt aufsteigen will", sagte Andreas Schmitt, Abteilungsleiter der Spielgemeinschaft Unterebersbach. Die Gäste zeigten sich zweikampfstark und aggressiv und die Gastgeber versuchten sich zu währen. Gleich dreimal musste der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigen. Und gegen Ende des Spiels musste er die Rote Karte ziehen, als der zweifache Torschütze Fabio Mast einem am Boden liegenden Gegner den Ball aus kurzer Distanz ins Gesicht schoss. "In der zweiten Hälfte haben wir viel versucht, aber die Bälle sind nie wirklich angekommen", so Schmitt. Die drei Punkte gingen somit verdient an die spielerisch besseren Winkelser.

Außerdem spielten

FC Hammelburg II - FC Untererthal II 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Kevin Wüscher (5.), 0:2 Jonas Bindrum (8.), 0:3 Kevin Wüscher (17.), 0:4 Jonas Bindrum (66.).

VfB Burglauer II - SG Pfändhausen II/Rannungen III 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Michael Fry (2.), 1:1 Bernhard Fuß (90. +2). Gelb-Rot: Sebastian Lutz (90., Burglauer).

VfB Burglauer II - SG Aura II/Albertshausen/Wittershausen 2:10 (0:5). Tore: 0:1 Christof Sauer (5.), 0:2 Mirko Hälbig (11.), 0:3 Aaron Gessner (13.), 0:4 Mirko Hälbig (32.), 0:5 Thomas Lutz (42.), 0:6 Patrick Schießer (47.), 0:7 Christof Sauer (52.), 0:8 Thomas Lutz (60.), 0:9 Christof Sauer (62.), 1:9, 2:9 Fabian Seuberling (63., Foulelfmeter, 66.), 2:10 Patrick Schießer (73.).

TSV Maßbach II - SG Sulzfeld 0:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Michael Seuberling, 0:4 Andre Stühler.

TSV Rothhausen/Thundorf II - FC Poppenlauer II 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Matthias Gehring (1.), 2:0 Jan Schubert (7.), 3:0 Julian Dietz (42., Eigentor), 4:0 Joshua Hohn (64., Elfmeter), 5:0 Stefan Fraunholz (84., Eigentor). Rot: Lorenz Seufert (54., Poppenlauer).