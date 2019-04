Der Jahn-Präsident frohlockt

SpVgg Detter-Weißenbach - SG Machtilshausen II/Westheim II/Pfaffenhausen/Langendorf 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Fabian Marx (10., 33./jeweils Foulelfmeter), 3:0 Maximilian Ertz (50.), 4:0 Ralf Ziegler (65.). "Machtilshausen stand sehr defensiv", berichtete Trainer Jörg Heinle, dessen Elf dennoch zu einem standesgemäßen Sieg kam. Christoph Hähnlein zog im Mittelfeld die Fäden und leitete viele gute Gelegenheiten für Detter ein. Fabian Marx verwandelte zwei Strafstöße, jeweils nach Foul an Maximilian Ertz, der mit dem 3:0 die Partie entschied. Mit einem "Sonntagsschuss" traf Ralf Ziegler zum 4:0-Endstand. "Wir hätten sogar noch höher gewinnen können, wenn unsere Chancen effektiver genutzt worden wären", sagte Heinle. SG Oberbach/Wildflecken/ Riedenberg II - SG Schondra II/Breitenbach/Schönderling 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Timo Schneider (22.), 1:1 Moritz Metz (44.), 2:1 Stefan Wich (65.), 2:2 Moritz Schroll (85.). "In der Anfangsviertelstunde war Schondra drückend überlegen", sagte Oberbachs Trainer Michél Henkel. Timo Schneider verwandelte einen Freistoß direkt ins kurze Eck und brachte die Gäste verdient in Führung. Doch Schondras Dominanz ließ nach, was Moritz Metz zum Ausgleich nutzte mit seinem Schuss unter die Latte. Die Hausherren kamen stark aus der Kabine und drehten das Spiel durch die Direktabnahme von Stefan Wich nach der Flanke von Benedikt Schumm, Torhüter Manuel Müller war chancenlos. Stefan Wich verpasste die Vorentscheidung, stattdessen retteten die Gäste einen Punkt durch das späte Tor von Moritz Schroll. Danach traf Schondra noch einmal den Pfosten und Stefan Wich vergab eine weitere Großchance. Für Aufregung sorgte der Zusammenprall zweier Spieler, der bei dem einen eine Platzwunde, bei dem anderen Schwindelgefühle hinterließ. SG Euerdorf/Sulzthal II - SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II 0:0. "Die Zuschauer sahen ein gerechtes Unentschieden", berichtete Euerdorfs Trainer Bastian Knauer. Bei einem Freistoß der Gäste hatte Euerdorf Glück, dass der Ball auf der Querlatte landete. "Insgesamt verlief das Spiel sehr ausgeglichen. Beide Seiten hatten zwei, drei Möglichkeiten, um den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch die Torhüter haben eine gute Leistung gezeigt", lobte Bastian Knauer die Leistung von Philipp Hesselbach (Euerdorf) und Franz-Xaver Rosshirt. TV Jahn Winkels - TSV Wollbach II 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Thomas Wittmann (5., Foulelfmeter), 2:0 Eduard Baster (45.+5), 2:1 Bastian Bäumer (61., Eigentor), 3:1 Alexsey Razvaliaev (80.), 4:1 Thomas Wittmann (83., Foulelfmeter), 5:1 Nino Taubmann (90.). Gelb-Rot: David Hartmann (87., Wollbach). "Der Sieg ist für uns ein entscheidender Schritt in Richtung Meisterschaft", meinte Jahn-Präsident Holger Buczynski. Schnell bekam der Tabellenführer einen Foulelfmeter zugesprochen, den Thomas Wittmann sicher verwandelte. Per direktem Freistoß erhöhte Eduard Baster kurz vor der Pause. Nach Unsicherheiten in der Jahn-Defensive verkürzte der Tabellendritte, doch Winkels ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und antwortete mit dem 3:1 von Alexsey Razvaliaev. Ein weiterer von Thomas Wittmann verwandelter Elfmeter und das 5:1 durch Nino Taubmann untermauerten den Meisterschaftsanspruch der Kissinger Vorstädter. "Wir sind sehr zufrieden, doch noch feiern wir nicht", so Buczynski. SG Premich/Langenleiten - SG Eltingshausen II/Rottershausen II 0:0. "Wir hatten uns einiges vorgenommen. Eltingshausen spielt einen guten und schnellen Fußball. Zum Glück war immer ein Fuß von uns dazwischen. Wir sind mit dem 0:0 zufrieden", freute sich Premichs Abteilungsleiter Stefan Arnold über den einen Zähler in diesem Duell der Tabellennachbarn. Die beste Gelegenheit auf den Siegtreffer der Gastgeber bot sich Dino Bassetti, der freistehend Keeper Hergen Vollert nicht überwinden konnte. Kampflos zu Punkten kamen der SV Aura II (gegen Ramsthal II) und die SG Arnshausen (gegen Nüdlingen II/Haard II) durch den Nichtantritt ihrer Gegner.

Außerdem spielten SC Diebach II - SG Bad Brückenau II/Oberleichtersbach II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Christoph Ditzel (30.), 1:1 Patrick Fügner (50.). SG Gräfendorf II/Wartmannsroth - FC Hammelburg II 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Linus Wilm (12.), 2:0 Dominik Kretz (33.), 3:0 Michael Beck (65.), 4:0 Michael Kolberstein (67.), 5:0 Steffen Schaidt (70.), 6:0 Michael Kolberstein (74.). SG Pfändhausen II/Rannungen II - SG Oerlenbach II/Ebenhausen II 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Thomas Braun (15.), 1:1 Rafael Eckert (26.), 2:1 Tim Zirkelbach (48.), 2:2 Andreas Schwab (55.), 2:3 Thomas Braun (80.). SV Herschfeld - TSV Rothhausen/Thundorf II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Lukas Urbanek (35.), 2:0 Max Geier (46., Eigentor), 3:0 Kevin Ernst (75.).