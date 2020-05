Bad Neustadt an der Saale vor 36 Minuten

Handball

Der HSC Bad Neustadt bekommt einen fränkischen Konkurrenten

Der Deutsche Handball-Bund (DHB) hat die 72 Mannschaften benannt, die in der kommenden Saison in der 3. Liga Handball spielen. Darunter ist auch der HSC Bad Neustadt, der sich auf einen neuen fränkischen Konkurrenten in der Liga freuen darf.