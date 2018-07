Bambergs kuriose Anreise ins Grabfeld

Großbardorf:

1:0 Florian Dietz (4.), 2:0 Simon Snaschel (27.).Die Frage vor diesem Totopokal-Spiel war, ob nach dem Wolkenbruch über Großbardorf überhaupt ein reguläres Spiel hätte stattfinden können. Und die erste Antwort lautete: Nein! Entsprechend wurden die Gäste darüber informiert und kehrten folglich auf halber Strecke um. Dann aber entschieden Schiedsrichter Alexander Arnold und die Verantwortlichen der Bardorfer, dass auf dem Nebenplatz doch gespielt werden könne. Die Bamberger machten sich also zum zweiten Mal in Richtung Großbardorf auf, sodass das Match mit gut 30-minütiger Verspätung angepfiffen werden konnte. Die Hausherren schlugen sofort ein enorm hohes Tempo an, gingen aggressiv in die Zweikämpfe und zeigten den trotz des schlechten Wetters erschienenen Zuschauern einige sehenswerte Kombinationen.Zwangsläufig fiel bereits in der Anfangsphase der Führungstreffer. Allerdings muss angefügt werden, dass die Gäste nur mit ihrer Bezirksligatruppe angereist waren. "Es war kein einziger Stammspieler der Bayernligamannschaft dabei", sagte DJK-Trainer Daniel Hollet. Bereits nach vier Minuten hieß es 1:0 für die Grabfeld-Gallier. Ein herrlicher Diagonalball von Björn Schönwiesner landete bei Moriz Heusinger, der mit Dominik Zehe Doppelpass spielte. Die folgende genaue Eingabe drückte Florian Dietz im Fallen über die Linie. Die Platzherren blieben druckvoll, kamen zu weiteren Möglichkeiten und erhöhten auf 2:0: Nach einer Zehe-Ecke stieg Torjäger Simon Snaschel am höchsten und köpfte unhaltbar ein. Zur Pause war TSV-Coach André Betz hochzufrieden. "Wir haben gut gespielt, aggressiv dagegen gehalten, sind ein hohes Tempo gegangen und haben schöne Tore erzielt."Nicht ganz so gut dürften ihm die zweiten 45 Minuten gefallen haben, in denen das Ergebnis verwaltet wurde. Dennoch kam man in keiner Weise mehr in Gefahr, den Vorsprung zu verspielen. Die Gäste hatten überhaupt nur eine einzige Torchance durch Simon Allgaier, der allein vor TSV-Schlussmann Julian Schneider auftauchte, aber an diesem scheiterte. "Die zweite Halbzeit war sicher die schwächere, aber meine Mannschaft hatte das Match immer in der Hand", urteilte Betz über die 90 Minuten, nach deren Beendigung seine Mannschaft sicher die nächste Runde erreichte. Aber auch sein Gegenüber zeigte sich mit dem Auftreten seiner Elf zufrieden. "Mein Team hat sich gut verkauft und vor allem nach der Pause ein gutes Spiel gezeigt. Da hat man keinen Unterschied mehr gesehen. Wir können erhobenen Hauptes nach Bamberg zurückfahren."Schneider _ Zang, Topuz, Hölderle, Heusinger _ Piecha _ Rieß (80. Mosandl), Zehe, Schönwiesner _ Dietz (69. Schranz), Snaschel (69. Stahl).