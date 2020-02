Riskantes Überholmanöver im Landkreis Rhön-Grabfeld geht schief

Wie die Polizei berichtet, ist in Salz, Landkreis Rhön-Grabfeld, ein folgenreicher Unfall ereignet. Eine 53-jährige Frau, aus Bad Neustadt kommend, hatte es anscheinend so eilig, dass sie zuerst einen an der roten Ampel wartenden Autofahrer rechts überholte, und anschließend in die Kreuzung fuhr. Dort kam es zum Zusammenstoß.

Der Wagen der Frau wurde von einem anderen Auto erfasst, das gerade die Kreuzung überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der 53-Jährigen über eine Verkehrsinsel geschleudert und krachte zusätzlich in ein anderes, wartendes Auto.