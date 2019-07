Mit zwei Fällen von Gewalt gegen Tiere musste sich die Polizei Mellrichstadt kürzlich befassen.

Am Donnerstagabend fand eine Tierbesitzerin in Leubach ihre Hauskatze apathisch im Hof liegend. Da sich der Zustand des Tieres nicht besserte, brachte sie die Katze am Freitag zu einer Tierärztin. Diese stellte bei dem Tier ein Einschussloch in der Bauchflanke und ein Projektil im Bauchraum fest. Nach Sachlage ist mit einer kleinkalibrigen Waffe auf die Katze geschossen worden.

In der Zeit vom 20. bis 23. Juli 2019 verendetem einem Tierhalter in der Rhönstraße in Hausen insgesamt vier Hühner und ein Hahn. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Tiere vergiftet wurden.

Hinweise in beiden Angelegenheiten nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/8060 entgegen.

