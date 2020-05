Am Freitagvormittag haben Passanten in Heustreu (Landkreis Rhöhn-Grabfeld) einen Fahrradfahrer bewusstlos aufgefunden. Das berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken. Der 50-Jährige wurde nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist äußerst kritisch - laut Polizei lebensbedrohlich. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale ermittelt.

Am Freitag gegen 9 Uhr ging die Mitteilung von Passanten über einen bewusstlosen Fahrradfahrer bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Umgehend begaben sich Polizei und Rettungsdienst in die Torstraße.

Bewusstloser Radfahrer: Hatte er einen Unfall?

Nach aktuellen Erkenntnissen kollidierte der 50-jährige Fahrradfahrer mit einem geparkten Pkw. In der Folge blieb der Mann bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Ein Anwohner begann unmittelbar mit der Reanimation des Mannes und führte diese bis zum Eintreffen eines Notarztes durch. Nach der weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst kam der Mann in ein nahe liegendes Krankenhaus. "Ein Ableben kann derzeit nicht ausgeschlossen werden", so die Polizei.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Auffindens hat die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt befindet sich auch ein Sachverständiger vor Ort.

Derzeit kann weder ein weiterer Unfallbeteiligter, noch eine medizinische Ursache für den Sturz ausgeschlossen werden.