Oberweißenbrunn an der Rhön vor 32 Minuten

Autobrand

Auf dem Weg zu Kita in Unterfranken: Auto von junger Mutter beginnt zu brennen

Zu einem Autobrand an einer Kita in Unterfranken ist es am Mittwoch gekommen. Dabei wurde der Wagen einer jungen Mutter stark beschädigt.