Nächtlicher Einsatz: Bad Neustadter Polizist landet im Krankenhaus

Ein nächtlicher Einsatz wegen Ruhestörung endete für einen Polizisten aus Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) im Krankenhaus.

Die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Neustadt war in der Nacht zum Samstag gegen 02.50 Uhr aufgrund eines laut brüllenden Mannes in den Ortsteil Brendlorenzen gerufen worden. Der Lärmverursacher stampfte laut Zeugenangaben lautstark mit den Füßen umher und rief Parolen.