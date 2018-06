Nach missglücktem Überholmanöver: Autofahrer bedroht 56-Jährigen mit Pistole

Autofahrer zückt Pistole am Steuer



Zwei Autofahrer fuhren am Dienstagnachmittag hintereinander aus Richtung Mellrichstadt kommend nach Bad Neustadt. Auf der Strecke wollte ein nachfahrender 56-jähriger Mazda-Fahrer den vor ihm fahrenden Chrysler Freemont überholen, was jedoch dessen 41 Jahre alter Lenker nicht zuließ.An der "BayWa"-Kreuzung wollte der 56-Jährige den Chrysler-Fahrer mit Handzeichen dazu bewegen, rechts rauszufahren, um die Hinderungsaktion zu klären. Daraufhin hob der 41-Jährige eine Pistole hoch und richtete diese auf seinen Kontrahenten.Beim Umschalten der Ampel fuhren beide in unterschiedliche Richtungen davon.Der bedrohte Mazda-Fahrer teilte seine Beobachtung der Polizei mit, worauf eine Fahrerermittlung stattfand. Die Schreckschusswaffe des 41-jährigen Mann aus Thüringen wurde sichergestellt. Die Anzeige läuft.