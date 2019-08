Der Hausmeister der Jakob-Preh-Berufsschule in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) hat am Mittwoch Morgen eine sonderbare Entdeckung gemacht: Im Pausenhof der Schule fand er einen offenen Koffer. Das blau-orange Gepäckstück war laut Angaben der Polizeiinspektion Bad Neustadt gefüllt mit Herrenunterwäsche und -oberbekleidung.

Herrenloser Koffer in Schule gefunden: Wer vermisst das orange-blaue Gepäckstück?

Zu dem Besitzer konnte kein Bezug hergestellt werden. Nun sucht die Polizei nach demjenigen, der das Gepäckstück dort in der Schule abgestellt hat.

Wer also hat seinen Koffer dort stehen lassen oder vermisst ein der Beschreibung entsprechendes Gepäckstück?

