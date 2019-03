Mitten im Dorf: Güllefass entleert sich in Unterfranken - Feuerwehr muss Auto säubern

Missgeschick mit stinkenden Folgen im Landkreis Rhön-Grabfeld: Ein 54-Jähriger Landwirt fuhr am Donnerstag gegen 21.30 Uhr mit seinem Traktor und angehängtem Güllefass von der Kleineibstädter Straße in den Julius-Echter-Weg in Großeibstadt. Wie die Polizei berichtet, öffnete sich der seitliche Hydraulikschieber vom Güllefass auf unbekannte Weise, so dass das Biosubstrat den Gehweg mit Gartenmauer und ein Auto am Straßenrand verschmutzte. Die Verunreinigungen wurden von der Feuerwehr beseitigt.