Material und Mitstreiter gesucht

Für Waldberg soll eine Ortschronik erstellt werden. Kreisheimatpfleger Reinhold Albert wird diese Aufgabe übernehmen.

Eine erste Zusammenkunft mit interessierten Bürgern hat bereits stattgefunden. Nun wird Material, benötigt, das an Reinhold Albert weiter gegeben werden soll. Gesucht werden vor allem auch alte Bilder oder andere Dokumente. Selbstverständlich werden alle Unterlagen und Bilder nach dem Einscannen wieder an den Eigentümer zurück gegeben, versichern die Organisatoren. Außerdem suchen Siegfried Söder und Wilhelm Söder weitere Mitstreiter, die an der Chronik mitarbeiten möchten. Die nächste Sitzung zur Erstellung der Ortschronik ist für Ende Januar geplant.