Kunsthandwerk und mehr

Kurz vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn findet im Kloster Wechterswinkel der jährliche Kunsthandwerker- und Bauernmarkt statt. Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März, ist der große Frühlingsmarkt mit seinem bunten Angebot wieder für Besucher geöffnet.

Kunsthandwerker aus der Region präsentieren ihre Produkte aus den unterschiedlichsten Materialien und lassen sich teilweise auch beim Fertigen ihrer Waren von den Besuchern über die Schulter schauen. Außerdem bieten Regionalerzeuger Lulinarisches zum Kauf an.

Allerlei aus der Natur bereichert das Angebot: Naturseifen, Osterdekoration, Aufstriche, Liköre, Holz und feine Papierkunst. Auch einige neue Aussteller werden auf dem Markt zu finden sein - beispielsweise stellt Mélanie Richet mit der Strohmarketerie ein besonderes Handwerk vor. Ein weiteres Highlight findet sich im zweiten Obergeschoss - dort zeigt eine junge Rhön-Grabfelder Künstlerin unter dem Namen "le art & design" Wandbilder, Schmuck, Tabletts und Kleinmöbel wie Beistelltischchen aus Epoxidharz, teilt die Kulturagentur des Landkreises Rhön-Grabfeld mit.

Wer nach dem Einkauf eine kleine Stärkung braucht, findet im Innenhof und auf dem Vorplatz allerlei Leckereien. Zudem bieten die Klosterschützen wie auch in den Jahren zuvor bei entspannter Atmosphäre eine Kaffee- und Kuchenbar im Schützenhaus an. Ein Stand bietet ein Bastelangebot für Frühlingskarten und Osterdeko. Das Programm ist für Kinder ab ca. vier Jahren geeignet.

An beiden Tagen wird jeweils um 14.30 Uhr eine Führung durch die aktuelle Ausstellung "est" angeboten. Gezeigt werden Malerei, Grafik und Installationen des Künstlerehepaar Wiltrud und Wolfgang Kuhfuss. Anlässlich des Markes ist der Eintritt zur Ausstellung sowie die Teilnahme an der Führung frei. Ein weiteres Schmankerl bietet die Jazz-Matinee am Sonntagvormittag: ab 11 Uhr spielt die Jazz-Combo "fusion trio". Der Eintritt für den Besuch des Frühlingsmarktes ist frei. Der Markt ist am Samstag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. red