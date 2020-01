Kreis Rhön-Grabfeld: Unbekannter besprüht Toilettencontainer mit "Heiratsantrag"

Unbekannte Graffiti-Sprüher waren im Zeitraum zwischen dem 2. Dezember 2019 und dem 6. Januar 2020 in der Gemeinde Strahlungen (Landkreis Rhön-Grabfeld) zugange. Sie beschmierten einen Toilettencontainer sowie einen Stromkasten auf dem Eventplatz Muschelgrund im Birkenweg. Den Container zieren nun in schwarzer, rot umrandeter Schrift die Worte "... marry me" neben anderen Schriftzeichen. Handelt es sich hierbei um einen zweifelhaften Heiratsantrag?

Die Polizei Bad Neustadt bittet um Hinweise.