Hütte am Kreuzberg: Fremder Mann steigt zu Frau ins Bett - sie hält ihn für ihren Mann

Diesen Abend wird die 57 Jahre alte Lehrerin sehr wahrscheinlich in schlechter Erinnerung behalten. Die Frau war in der Nacht zum Sonntag zusammen mit Angehörigen des Lehrerkollegiums in der Gemündener Hütte bei Bischofsheim an der Rhön.



Wie unterfränkische Polizei berichtet, war die Frau schon zu Bett gegangen, als sich plötzlich ein Mann zu ihr ins Bett legte und anfing, sie unsittlich zu berühren. Da die 57-Jährige zuerst ihren ebenfalls anwesenden Ehemann neben sich vermutete, reagierte sie nicht sofort.



Erst nachdem sie das Licht eingeschaltet hatte, erkannte sie den ungebetenen Gast. Der Eindringling flüchtete anschließend sofort nach draußen.



Polizisten konnten den stark alkoholisierten Mann kurze Zeit später auf dem Boden schlafend antreffen.



Der 40-jährige war Mitglied einer Gesellschaft, die in einer benachbarten Hütte feierte, und der bereits im Laufe des Abends Kontakt zu der Lehrergruppe suchte. Der konsumierte Alkohol dürfte sicherlich seinen Teil zu der Handlung des Mannes beigetragen haben.