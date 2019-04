Am Donnerstagnachmittag (25.04.2019) hatte die Polizei einen Einsatz in Hohenroth. Ein 27-Jähriger schlug, trat und würgte seine Ehefrau. Das vermeldet die Polizei in einer Mitteilung.

Mann in Hohenroth ließ seine Wut außerdem am Geschirr aus

Obwohl die beiden seit zwei Wochen getrennt lebten, ließ die junge Frau ihren Peiniger wieder in die Wohnung und hatte dann das Nachsehen. Nachdem der Mann sie körperlich attackiert hatte, war sie in die Nachbarschaft geflüchtet.

Seine Wut ließ der Beschuldigte dann an Kartons mit Geschirr aus und warf diese vom Balkon. Der einjährige Sohn bekam alles mit und weinte. Als die Beamten vor Ort erschienen, erteilten sie dem 27-Jährigen einen Platzverweis und Kontaktverbot. Er hatte außer den seelischen Schäden einen Sachschaden von 750,- Euro angerichtet.

