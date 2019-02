Herrenloser Hund in Unterfranken: Wem gehört der schwarze Rüde?

Eine 21-Jährige meldete der Polizei, dass sie in der Industriestraße in Wülfershausen (Landkreis Rhön-Grabfeld) einen herrenlosen Hund gefunden hat. Sie bot an, sich dem Tier anzunehmen, bis sich der Besitzer meldet.

Laut Polizeiangaben handelt sich um einen etwa 30 Zentimeter großen, schwarzen Rüden mit wuscheligem Fell.

Der Hundebesitzer möge sich hinsichtlich des Verbleibs des Tiers mit der Polizei unter 09761-9060 in Verbindung setzen.

