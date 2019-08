Schlange in Unterfranken gefunden: Am frühen Freitagabend (23.08.2019) rief ein Mann die Polizei. Auf seinem Balkon in Haselbach in der Rhön (Kreis Rhön-Grabfeld) hatte sich ein Schlange verirrt, die sich aggressiv verhielt.

Schlange eingefangen: Wildtierstation verrät, um was es sich handelt

Der Bewohner fing selbst die Schlange ein und steckte sie einen Leinenbeutel, berichtet die Polizei. Nach Abklärung mit der Wildtierstation Steinach ist nun klar, um was es sich bei dem Tier genau handelt: Es ist eine heimische Ringelnatter, die für den Menschen vollkommen ungefährlich ist. Sie steht unter besonderem Schutz und wurde anschließend in die Freiheit entlassen.

Vor kurzem war erst eine Würgeschlange in Mittelfranken gefunden worden. Dabei handelte sich wohl um eine Python.