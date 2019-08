Mann drückt Frau in Auto und fährt davon

Passant meldet Polizei Entführung

Fall klärt sich später auf:

Passant meldet Entführung bei Polizei:

Alarm in Bad Neustadt: Frau gegen ihren Willen in Auto gedrückt?

Am Montagabend (12. August 2019) teilte ein aufmerksamer Passant der Polizei im unterfränkischen Bad Neustadt (Kreis Rhön-Grabfeld) mit, dass er beobachtet habe, wie eine Frau gegen ihren Willen in ein Auto gezwängt wurde. Der Autofahrer sei anschließend in Richtung Mellrichstadt losgefahren. Der Zeuge hatte sich das Nummernschild des Wagens gemerkt und berichtete dies den Beamten.

So konnte die Polizei den Halter des Wagens Zuhause aufsuchen. Dort angekommen, versicherte er, dass er nur seine betrunkene Ehefrau vom Bahnhof abgeholt habe. Er hatte sie gesucht, da sie nach Arbeitsschluss nicht nach Hause gekommen sei. Auf Nachfrage von inFranken.de sagte eine Polizeisprecherin, dass die Frau berufliche Probleme gehabt habe.

Die Polizei vergewisserte sich vor Ort und fand die Betroffene "sichtlich betrunken" vor, so die Beamten. In Oberfranken hat ein 41-jähriger Betrunkener zuletzt mehrere Autofahrer mit einem Messer bedroht.