Coronavirus im Landkreis Rhön-Grabfeld: So hoch ist die Zahl der Coronafälle

So wie in ganz Deutschland steigt die Zahl der Infizierten mit dem gefährlichen Lungenvirus.

Auch die Region in Rhön-Grabfeld ist betroffen. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Update vom 30.03.2020, 12.25 Uhr: Landkreis meldet 38 Infizierte

Im Landkreis Rhön-Grabfeld gibt es derzeit 38 bestätigte Corona-Fälle, davon befinden sich drei in stationärer Behandlung. Drei Menschen sind genesen und sind aus der Quarantäne entlassen worden.

Update vom 23.03.2020, 15.14 Uhr: So verfahren wir mit Aktualisierungen

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen aktualisieren wir die Fallzahlen nicht mehr mehrmals am Tag. Daher kann es vorkommen, dass die letzten Zahlen von Angaben an anderer Stelle abweichen. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier in unserer Frankenkarte.

Die Angaben zu Infizierten im Landkreis Rhön-Grabfeld schwanken: Während das Landratsamt noch von 11 Fällen spricht, vermeldet das Landesamt für Gesundheit 13 Fälle. Das Robert-Koch-Institut spricht sogar von 16 Fällen.

Sollte es besondere Entwicklungen geben wie etwa Maßnahmen, die speziell den Landkreis betreffen oder andere Informationen, die über das Vermelden von Fallzahlen hinausgehen, aktualisieren wir den Artikel.

Update vom 18.03.2020, 14.30 Uhr: Coronavirus im Kreis Rhön-Grabfeld

Die inFranken.de-Redaktion aktualisiert diesen Artikel nicht täglich. Sobald es Neuigkeiten zum Coronavirus gibt, erfahren Sie es hier oder im News-Ticker.

Meldung vom 13.03.2020: Erster Fall im Kreis bestätigt

Die infizierte Person ist zu Hause in Quarantäne und zeigt lediglich eine milde Symptomatik und steht mit dem Gesundheitsamt in regelmäßiger Verbindung.

Da der Infizierte in keinem Zusammenhang mit Schulen oder Kindertagesstätten steht, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Veranlassung Schulen, Kitas oder öffentliche Bereiche zu schließen, schreibt das Landratsamt weiter.

Es gibt eine engere Kontaktperson, die sich aktuell auch bereits in Quarantäne befindet und bei der jetzt eine Testung auf Coronavirus veranlasst wird.

