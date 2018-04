Kreis Rhön-Grabfeld: Mann lockt Exfreundin an Ortsrand und schlägt auf sie ein

Ein 29-Jähriger steht im Verdacht, am vergangenen Samstag seine Ex-Lebensgefährtin tätlich angegriffen und dabei verletzt zu haben. Offenbar wurde die Frau unter dem Vorwand, einen Hund übergeben zu bekommen, zum Tatort gelockt. Gegen den Tatverdächtigen wurde inzwischen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.Gegen 15.45 Uhr hat sich die Tat auf einem Flurstück nahe Burglauer ereignet. Eine 23-Jährige aus dem Landkreis Bad Kissingen ging offenbar davon aus, den Hund aus ihrer ehemaligen Beziehung übergeben zu bekommen. Stattdessen soll sie an dem vereinbarten Treffpunkt jedoch von ihrem Ex-Partner angegriffen und geschlagen worden sein. Nach der Tatausführung flüchtete der 29-Jährige gemeinsam mit einer 15-jährigen Bekannten und einem noch unbekannten Begleiter in Richtung einer nahegelegenen Staatsstraße.Als die Beamten der Polizeiinspektion Bad Neustadt am Einsatzort eintrafen, fehlte von dem Täter und seinen Begleitern zunächst jede Spur. Die mittelschwer verletzte 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahm eine Streifenbesatzung den Tatverdächtigen in Burglauer vorläufig fest. Er verbrachte die Nacht zum Sonntag in einer Arrestzelle, bevor er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt der Ermittlungsrichterin vorgeführt wurde. Diese erließ gegen den 29-Jährigen, der aus einer Gemeinde im Landkreis Bad Kissingen stammt, Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.Auch gegen seine 15-jährige Bekannte wird wegen Mittäterschaft zur gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Sie hatte die Geschädigte dem Sachstand nach unter dem Vorwand, den Hund übergeben zu bekommen, nach Burglauer gelockt. Ob beziehungsweise in wieweit der bislang noch unbekannte Begleiter des Beschuldigten an der Tatausführung beteiligt war, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.Von dem Unbekannten liegt folgende Personenbeschreibung vor:- 20 bis 25 Jahre alt- Ca. 170 cm groß- Schlanke Figur, braune Augen- Trug dunkle Basecap, Schild nach hinten gedreht- Trug Sonnenbrille auf der Stirn- War mit dunkler Hose und dunklem T-Shirt bekleidetWer die Auseinandersetzung in Burglauer beobachtet hat oder Hinweise zu dem noch unbekannten Begleiter des 29-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09771/606-0 bei der Polizei in Bad Neustadt zu melden.