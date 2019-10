Bad Neustadt: Streit zwischen Schülern - Lehrer will schlichten und wird verletzt

Zu einem Gewaltausbruch kam es am Montagvormittag in einer Schule in Bad Neustadt (Kreis Rhön-Grabfeld). Während dem Stundenwechsel stritten sich zwei Klassenkameraden auf dem Gang. Sie diskutierten lauthals und fingen an sich zu schubsen. Um den Streit zu schlichten, ging ein 59-jähriger Lehrer dazwischen. Doch der 16-jährige Schüler lies sich nicht beruhigen.

Streit eskaliert in Zwischerstunde Der Schüler schlug daraufhin um sich und traf den Lehrer an der Schläfe. Dadurch erlitt der Lehrer eine Platzwunde. Auch der andere Schüler wurde durch einen Schlag leicht verletzt. Was der Grund für die Schlägerei war, berichtete die Polizei nicht. Auch ist noch unklar, welche Folgen der Wutausbruch für den Schläger hat. Lediglich die Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung ist ihm sicher.