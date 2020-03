Die Suche nach dem vermissten 42-Jährigen aus Unterfranken ist beendet: Laut Mitteilung der Polizei Unterfranken von Montagmittag (09.03.2020) ist der Mann aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld im Raum Wilhelmshaven tot aufgefunden worden.

Nähere Angaben zu den Umständen des Todes und zu den Hintergründen des Leichenfunds in der niedersächsischen Stadt an der Nordsee machte die Polizei nicht.

Die Erstmeldung vom 08.03.2020: Mann (42) vermisst - Polizei sucht mit "Hochdruck"

Ein 42-Jähriger aus Unterfranken wird vermisst. Die Polizei sucht mit "Hochdruck" nach dem Vermissten. Die schlimme Befürchtung: Der Mann könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Zum Video "So läuft die Vermisstensuche der Polizei ab"

Vermissten-Suche in Franken: Seit Samstag (07.03.2020) fehlt von einem 42-Jährigen jede Spur, nachdem er am Nachmittag seine Wohnung in Bad Neustadt an der Saale (Unterfranken) verließ, berichtet die Polizei. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Die Polizei fahndet aktuell mit "Hochdruck" nach dem Vermissten, denn er könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Aktuell gibt es keinerlei Anhaltspunkte, wo er sich aufhalten könnte. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ins Leere, erklärt die Polizei. Nun bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat den Vermissten gesehen?

Beschreibung des Vermissten

circa 180 cm groß

95 kg

kurze Haare

Zur Bekleidung ist nichts bekannt, er trägt meistens eine Mütze

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale unter Telefon 09771/6060 zu melden.