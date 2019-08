Aggressiver Patient schlägt in unterfränkischer Klinik Arzt und Polizisten: Im Rhön-Klinikum in Bad Neustadt sorgte ein Patient am Montag für einen Polizeieinsatz. Das berichten die Beamten in einem Presseberichten.

Patient tritt und schlägt Arzt und Pfleger

Demzufolge wurde der Polizei am Morgen des 12. Augusts ein Patient gemeldet, der im Campus einen Arzt und einen Pfleger angeht. Er schlug dem Arzt in das Gesicht und trat dem Pfleger mehrfach in den Hintern. Anschließend wollte der Mann das Krankenhaus verlassen.

Als die Polizisten am Krankenhaus eintrafen, machte der 70-Jährige einen verwirrten Eindruck, war aber zunächst ruhig. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei griff der Mann einen der Beamten plötzlich und unvermittelt tätlich an und verletzte ihn leicht. Er konnte von zwei Polizisten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ebenfalls in Unterfranken wurden Polizistin von einem 21-Jährigen schwer verletzt: Der Angreifer war blutüberströmt.

Auch beim Transport gibt Patient keine Ruhe

Im weiteren Verlauf schimpfte der Beschuldigte vehement gegen die anwesenden Polizeibeamten sowie das Krankenhauspersonal. Aufgrund der akuten Fremdgefährdung wurde der Mann in das Bezirkskrankenhaus Werneck eingewiesen. Während des Transportes vielen dann Beleidigungen und Drohungen gegen einen Polizisten, der den Transport ins Bezirkskrankenhaus begleitete.