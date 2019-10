Bad Neustadt: Mann (19) zückt Messer - und sticht auf seinen Schwager ein

Bad Neustadt an der Saale: Mann geht mit Messer auf Schwager los und verletzt ihn. In Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) hat ein junger Mann am Mittwoch (16. Oktober 2019) seinen Schwager mit einem Messer angegriffen. Dies meldet die Polizei.

Bad Neustadt an der Saale: Zwist eskaliert - Mann greift Schwager mit Messer an

Gegen 15.15 Uhr gerieten zwei junge Männer aus bislang ungeklärten Gründen vor dem Finanzamt in Bad Neustadt in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog plötzlich ein 19-Jähriger ein Messer und verletzte damit seinen 26-jährigen Schwager am Arm und im Gesicht. Dieser wurde daraufhin von einem Notarzt vor Ort versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige flüchtete zunächst, stellte sich aber kurze Zeit später der Polizei. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen.

Tatverdächtiger landet vor Ermittlungsrichter - Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die weiteren Ermittlungen. Am Donnerstagnachmittag wurde der Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann erließ.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721 / 202-1731 bei der Polizei zu melden.

