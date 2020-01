Am Samstagmittag (04. Januar) biss ein Hund einen 77-Jährigen so stark in die Wade, dass der Senior zur Behandlung ins Krankenhaus musste. Das berichtet die Polizei.

Bad Neustadt: Vierbeiner beißt Spaziergänger in die Wade

Der Spaziergänger lief in der Mozartstraße an einer Personengruppe vorbei, die zwei Hunde mit sich führte. Einer der Vierbeiner biss dem Mann beim Vorbeigehen gleich zweimal in die Wade. Der 77-Jährige dachte zunächst, dass er nicht verletzt sei. Deswegen tauschte er auch keine Personalien mit der Halterin aus.

Senior muss zur Behandlung ins Krankenhaus - Polizei ermittelt

Zu einem späteren Zeitpunkt stellte sich heraus, dass der Senior zwei Bisswunden erlitten hatte. Er musste die Verletzungen im Krankenhaus nähen lassen. Die Polizei Bad Neustadt übernimmt die weiteren Ermittlungen.