Es ist schwer zu glauben, was sich da in einem Supermarkt in Bad Neustadt abgespielt hat: Nach einem Unfall soll ein Mitarbeiter eine verletzte Kollegin einfach liegen gelassen haben - ohne ihr zu helfen.

Über den Fall, der sich bereits am vergangenen Donnerstag (4. Juni 2020) ereignet hatte, berichtet am Mittwoch die Polizei Bad Neustadt.

In Supermarkt in Bad Neustadt: Mitarbeiterin fällt Treppe runter - Kollege lässt sie liegen, ohne zu helfen

An besagtem Datum fiel eine 49 Jahre alte Mitarbeiterin eines Supermarkts im Stadtteil Herschfeld zwischen 18.40 und 19 Uhr eine Treppe hinunter. Obwohl ein namentlich noch nicht bekannter Mitarbeiter diesen Unfall laut Angaben der Polizei beobachtet hatte, half er der 49-Jährigen nicht auf und verständigte auch keinen Rettungsdienst.

Erst 20 Minuten später wurde die Gestürzte, die sich laut Polizeiangaben bei dem Sturz schwere Prellungen zugezogen hatte, von einer Arbeitskollegin gefunden. Gegen den Mann wird jetzt Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung erstattet.