Bad Neustadt: Bulle büchst aus Weide aus - Besitzer, Passanten und Polizei scheitern beim Einfangen

Das Tier lief weiter bis nach Schönau. Unterwegs wollten drei Passanten beim Einfangen des Tieres helfen, obwohl sie aufgefordert wurden dies zu unterlassen. Eine Autofahrerin wollte das Tier mit einem Seil anfangen. Der Bulle rammte dabei ihr Auto und verursachte eine Delle.

Ein Mann wollte helfen, in dem er dem Bullen in die Nasenlöcher greift. Er hatte im Fernsehen gesehen, dass man so ein Tier beruhigen könne. Der Bulle stieß den Mann um und er musste ins Krankenhaus gebracht werden.