Zu einem Einsatz mehrerer Rettungskräfte ist am am Samstagnachmittag, 30.03.2019, in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld/Unterfranken) gekommen. Gegen 13.50 Uhr wurden mehrere Feuerwehren und die Polizei zu einer Wohnung in die Brahmsstraße beordert, bei der der Rauchmelder ertönte und Rauch aus der Wohnung kam. Dies wurde durch Anwohner bemerkt und der Notruf getätigt.

Rauchmelder schlägt an: Nachbarin kommt über Leiter in qualmende Wohnung

Eine Nachbarin verschaffte sich mit einer Leiter und der offen stehenden Balkontür Zutritt zur Wohnung und öffnete die Wohnungstür für die alarmierten Feuerwehren. Der stark alkoholisierte Wohnungsinhaber, der sich noch schlafend auf dem Sofa in der Wohnung befand, wurde daraufhin gerettet.

Bewohner uneinsichtig und aggressiv

Hierbei war er aufgrund seiner Alkoholisierung bereits so aggressiv und uneinsichtig, dass er zu seinem Schutz in Gewahrsam genommen werden musste. Durch das beherzte und schnelle Handeln der Anwohner konnte glücklicherweise bei dem Mann durch den Notarzt keine Rauchgasintoxikation festgestellt werden und Schlimmeres verhindert werden.

Grund für die Rauchentwicklung war ein angebranntes Essen. Sachschaden entstand nicht, die Wohnung wurde gelüftet und verschlossen. Angebranntes Essen löst immer wieder Blaulichteinsätze aus, zum Beispiel Ende Januar in Oberfranken.