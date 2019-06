Bad Neustadt an der Saale vor 1 Stunde

Kurios

Nur in Unterhose unterwegs: Mann (52) bewundert beleuchtete Gebäude in fränkischer Stadt

Ein 52-jähriger Mann ist in der Nacht auf Freitag auf eine besondere Tour gegangen. Nur mit einer Unterhose bekleidet schaute er sich große, beleuchtete Gebäude im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale an. Die Polizei kontrollierte ihn und gab ihm eine Empfehlung für künftige Ausflüge.