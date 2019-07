Bad Neustadt/Bayern: 14-Jähriger stürzt von Rad - Ärztin eilt aus Praxis und leistet Erste Hilfe

Fahrradunfall eines 14-Jährigen: Am Montagmittag (8. Juli 2019) fuhr ein 14-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad den Rhönblick hinab und in einer Kurve ging es aus unbekannten Gründen für ihn geradeaus weiter über den Gehweg hinweg. An der Kante zu einer Grundstückseinfahrt überschlug sich der Jugendliche mit seinem Fahrrad, teilte die Polizei mit.

Junge stürzte und blieb bewusstlos liegen: Ärztin eilte ihm zu Hilfe

Dort stürzte er ca. 1,20 m in die Einfahrt und blieb bewusstlos liegen. Eine Ärztin, die in dem angrenzenden Haus Goethestr. 15C arbeitet, leistete sofort Erste Hilfe.

Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen ins Leopoldina Krankenhaus nach Schweinfurt gebracht.

Schwerer Fahrradunfall in Unterfranken

