Bad Neustadt an der Saale vor 1 Stunde

Brand

Wunderkerze löst Wohnungsbrand in Unterfranken aus - 30.000 Euro Schaden

30.000 Euro Sachschaden und eine vier verletzte Familienmitglieder sind die Bilanz eines Brandes an Silvester in Unterfranken. Die Ursache: Ein an einem Weihnachtsbaum entzündete Wunderkerze.