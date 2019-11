Messerangriff an Busbahnhof in Unterfranken: 16–Jähriger wird von jungem Mann verletzt - Am späten Samstagabend ist es am Busbahnhof in Bad Neustadt an der Saale (Kreis Rhön-Grabfeld) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, in dessen Verlauf ein 16-Jähriger mit einem Messer verletzt worden ist. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Streit eskaliert - einer zückt ein Messer

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Sonntagmorgen berichtet, ist es aus noch unbekanntem Grund am späten Samstagabend (16.11.2019), gegen 21 Uhr, am Busbahnhof in der Mühlbacher Straße zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von sechs Jugendlichem und einem 18-Jährigen gekommen. Im Verlauf des Streits verletzte der 18-Jährige sein 16-jähriges Gegenüber mit einem Messer im Oberkörperbereich und fügte diesem eine Schnittverletzung zu.

Nach Eingang des Notrufs bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums konnte der Tatverdächtige noch vor Ort durch eine Streife der Bad Neustädter Polizei festgenommen werden. Der 16-jährige Geschädigte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.