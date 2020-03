Oberwallenstadter Frauen Bezirksliga-Meister

Der Spielbetrieb in allen Handballligen wurde wegen des Corona-Virus ausgesetzt. Für die Handballfrauen des TV Oberwallenstadt hätte nur noch ein Spiel ohne Wertung stattgefunden, da der letzte Gegner, der TSV Weitramsdorf II, außer Konkurrenz gemeldet ist. Mit 16:0 Punkten feierte das Oberwallenstadter Team um Trainer Simon Schröck schon vor Abschluss der Bezirksliga-Saison den Titel und den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Nach einem Jahrzehnt Abstinenz wird der TVO also wieder in der höheren Liga Oberfrankens vertreten sein.