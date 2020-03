Lichtenfelser Landratsamt ab heute für den Besucherverkehr geschlossen

Aufgrund der aktuellen Lage in ganz Bayern im Zusammenhang mit dem Coronavirus muss im Landratsamt der Dienstbetrieb anders gesteuert werden, teilt die Behörde mit.

Zum einen sind über alle Fachbereiche kurzfristig Mitarbeiter im Bereich Gesundheitswesen und der Bürgerhotline gebunden, zum anderen muss der Schutz der Mitarbeiter und Besucher des Landratsamtes sichergestellt werden. Das Landratsamt ist ab heute, Mittwoch, 18. März, für den Besucherverkehr geschlossen. Bürger können die Verwaltung nach wie vor telefonisch und per Mail erreichen. Diese Regelung dient sowohl zur Sicherheit der Bürger als auch der Mitarbeiter der Landkreisverwaltung.

Die Landkreisverwaltung empfiehlt den Bürgern, die ein Anliegen haben, sich telefonisch beim zuständigen Sachbearbeiter zu melden, das Thema zu besprechen und dann zu entscheiden, ob ein persönliches Erscheinen im Landratsamt notwendig ist. Auch die Zulassungsstelle steht nur eingeschränkt zur Verfügung. Hier bittet die Landkreisverwaltung ebenfalls: "Bitte vereinbaren Sie einen Online-Termin in der Zulassungsstelle!"

Ab sofort ist nur ein Eingang am Landratsamt geöffnet. Die Bürger werden von einem Mitarbeiter in Empfang genommen, der dann den Kontakt mit dem Sachbearbeiter herstellt. Für Fragen rund um Corona gibt es Informationen auf der Homepage www.lkr-lif.de. Für besorgte Bürger bietet das Landratsamt eine Telefon-Hotline unter 09571/18-190 an. red